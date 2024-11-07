台偷走美晶片生意？林佳龍：美賺台灣的三倍

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）針對美國總統當選人特朗普選前說“台灣偷走美國的晶片生意”，台“外交部長”林佳龍今天表示，這句話有問題，他計算過台灣半導體產業，供應鏈佔不到兩成，我們主要是製造端，我們台灣如果賺一元、美國賺三元。他還說，半導體如果是一棵大樹，“樹上長的果子，美國摘收得最多，沒必要把樹砍掉”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、大陸委員會報告“美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響”，並備質詢。



中國國民黨“立委”徐巧芯今日質詢提問，特朗普提到台灣搶走美國半導體，你認同嗎？林佳龍說，這句話有問題，他計算過台灣半導體產業，供應鏈佔不到兩成，我們主要是製造端，我們台灣賺一元，美國賺三元，更何況台積電外資佔了六、七成。



徐巧芯也說，我們都做到這樣，特朗普還這樣說，之後會不會對台灣下重手、課重稅？林佳龍表示，我們會密切關注。



徐巧芯要求，如果特朗普上任後，真的繼續針對台灣半導體服務或是提出關稅等，“外交部”會向美方提出嚴正抗議嗎？林佳龍說，如果法令修法也通過“國會”，還是要看項目，不能概括而論。而且美國半導體專家業者都替我們說了，選舉過去會有沉澱期，我們也一定要幫自己說話。美國是法治國家要看提出法案的具體內容，我們一定會去溝通。



徐巧芯還說，我們一定要保住我們的命脈，我們在樹下乘涼，怎麼可以讓美國拿大刀砍掉大樹。林佳龍也說，“樹上長的果子，美國摘收得最多，沒必要把樹砍掉”。



徐巧芯說，我們也要吃啊，美國如果把果子摘完怎麼辦？林佳龍也說，那樹就死了，我們會去溝通。