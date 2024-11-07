張登及：特朗普會更難預測、更無法允許挑戰

台大政治系教授張登及。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普將重返執政，政治大學國際關係研究中心今天舉辦座談會探討發展走向。台灣大學政治系教授張登及表示，特朗普此次不僅回任，且是參、眾院都能掌控的完全執政，在這情況下，他絕對不願意讓大家看到他在第二年開始就跛腳。



張登及說，所以想讓特朗普主義繼續發揚光大的話，特朗普會更大規模、經常更換政府官員或是管理官僚制度，更凸顯不可預期性風格，以保持他自己的掌控力，且更不能允許大家挑戰他，面對這樣的特朗普風格，國際社會可能要更謹慎。



政治大學國際關係研究中心7日在政大國關中心國際會議廳，舉辦“2024年美國總統大選系列活動之二－解析美國總統大選後國內外發展走向”座談會，由政大政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員寇健文主持，包括政大國關中心兼任研究員嚴震生、袁易，台灣大學政治系教授張登及、“中央研究院”歐美研究所研究員林正義、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正等人與談。



張登及在會中表示，雖然特朗普此次大幅度勝選，但其實美國社會還是一個50對50的社會，仍是高度分裂，即便特朗普說會重新去團結美國，但是從特朗普第一任期的工作記錄和談話風格來看，恐怕他還是火中取栗，而不是一個從險中求穩的總統。