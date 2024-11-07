林信義任APEC代表　賴清德要求傳達3主張

賴清德與APEC領袖會議領袖代表林信義（右）。（照:“總統府”提供） 中評社台北11月7日電／2024年亞太經濟合作經濟領袖會議15日至16日在秘魯利馬登場，賴清德指派“總統府資政”林信義代表出席，並在7日於府舉行代表團行前記者會。賴清德在會中表示，今年的APEC主題是“賦權、包容、成長”，請林信義與代表團成員在會議上，傳達包含台灣積極貢獻國際社會、台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序、台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展等3主張。



APEC領袖代表林信義則表示，他將向各國表達台灣願意為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現作為國際社會中良善、可信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人支持。



今年亞太經濟合作會議（APEC）年會11月10日至16日於秘魯利馬登場，經濟領袖會議15日至16日召開，“總統府”日前宣布由資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義擔任經濟領袖會議領袖代表。



賴清德在APEC代表團行前記者會上表示，過去林信義在2000年和2001年兩度代表台灣參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的APEC經濟領袖會議，圓滿達成任務。他相信，以林信義的專業能力、豐富閱歷，以及參與APEC相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給APEC其他經濟體。



賴清德請林信義和代表團成員，在會議上傳達台灣的3項重要主張。第一，台灣積極貢獻國際社會：要讓各經濟體，清楚瞭解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，台灣也將持續做出貢獻。第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序：多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易。台灣願意和APEC夥伴，攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展：在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進經濟發展，也有強烈的意願，與其他經濟體之間，促進數位貿易以及展開相關合作。



林信義則表示，台灣多年來配合APEC主題，推動成效良好且廣受歡迎與肯定的倡議計劃，尤其是過去政府和企業代表提出的數位健康倡議，其成果讓各經濟體了解台灣在公共衛生和數位傲人實力，以及對APEC具體投入貢獻。



今年秘魯APEC主題為“賦權、包容、成長”（Empower. Include. Grow.），林信義表示，為呼應今年主題，團隊將向所有會員體提出台灣如何提升中小企業、婦女、原住民以及經濟弱勢族群等經濟賦權相關經驗。



林信義表示，台灣也會分享農業科技如何減少糧食損失與浪費，以及淨零轉型作為，讓每一經濟體了解台灣公私部門合作，利用台灣優勢數位科技貢獻APEC，促進亞太地區發展更公平、包容性、永續性的經濟成長，為區域發展增添正面動能。



林信義說，他將利用這次機會和各國領袖透過雙邊會議與交流，表達台灣願意秉持與國際社會成員互助、互惠、互補的意願與精神，為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現台灣作為國際社會中良善、可信賴、負責任成員，為台灣爭取更多國際友人支持。



林信義表示，2005年時出席韓國釜山APEC已是19年前的事，另2001年政府期間參與WTO入會申請與兩次APEC會議，至今記憶猶新。他強調，賴清德交付的任務，代表團一定會全力以赴完成使命。