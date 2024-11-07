高碩泰：台美互動需開誠布公　絕不可給意外

高碩泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）針對美國政權轉移，台灣前駐美代表高碩泰7日表示，根據長年的台美互動，我們沒有理由對美國總統當選人特朗普（Donald Trump）重返白宮感到悲觀。但他也提醒，台美互動需開誠布公，可以給驚喜，但絕不可以給意外。



高碩泰是於2016年6月至2020年7月蔡英文任內駐美。他指出，特朗普與更強硬派、右派的智庫“美國優先政策研究所”（America First Policy Institute）有密切合作，這才是特朗普交接團隊的核心，未來的人事政策，我們需從此脈絡尋找。



對於賴清德能否與特朗普通電話，高碩泰會中表示，八年前蔡英文在特朗普當時後通話，很多人說是好運，但其實是由台灣決策團隊和駐美單位花了相當時間的工程，所以有人揣測賴清德是否會跟特朗普有類似的通話，“我想我們主事當局已經有萬全的規劃跟各種因應對策”，“我個人完全無法做任何的預測”。



“國策研究院”7日舉辦“美國大選結果與新政府對外政策走向”座談會，高碩泰表示，特朗普勝選後在重要的人事安排思維會有很大的不同，美國新政府改朝換代後，會有約4000多個政治任命的位子開缺，這些助理部長以上的資深官員，與台灣有切身關係的，尤其是處理“國安”、外交、貿易的，白宮、國安會、國務院、國防部，我們是不是有這方面的內線？



高碩泰說，此次特朗普要求100%忠心的人馬，過去曾陽奉陰違、鬧翻的人應都不予考慮了，依照他過去的實務經驗，相信我們的駐美單位都有這方面的鋪排，台美有許多的議題要處理，我們有自己的立場與關切，也有自己的籌碼，如何把我們的訊息傳遞過去，是現在“賴政府”的挑戰。

