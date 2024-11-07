柯妻陳佩琪遭二度約談　訊問3小時獲請回

陳佩琪被廉政署傳喚，以證人身分偵訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見。柯文哲妻子陳佩琪7日一早被廉政署傳喚，以證人身分偵訊約3個多小時請回，她全程戴口罩、不發一語，離去時還用衣服遮住車窗，不願被拍照。



台北地院日前裁定，柯文哲涉犯貪污治罪條例圖利罪、違背職務收賄罪嫌重大，媒體報導承審法官呂政燁裁定書中以“顯露一副君臨天下、睥睨一切、無視人間律法、凌駕法律之上態度”形容柯，裁定5日起延押至明年1月4日。柯文哲昔日心腹、台中市政顧問蔡壁如、民眾黨首任秘書長張哲揚6日被以證人傳喚廉政署偵訊、台北地檢署復訊後請回。今日一早9點廉政署傳喚陳佩琪。



陳佩琪9點在律師等人陪同下抵達廉政署，陳佩琪雙手插口袋、頭撇一邊避鏡頭，全身穿深褐色、戴眼鏡、口罩，面對媒體問“今天怎麼會來作證？”不發一語，進入廉政署。值得注意的是，負責偵辦京華城案的北檢檢察官姜長志也抵達廉政署。



陳佩琪進入廉政署後被約談約3.5小時，搭乘廉政署的銀色公務車、坐在後座、在律師陪同下離開，記者追問“陳佩琪醫師堅信柯主席清白嗎？”陳佩琪仍不語。隨後到高院換乘另一台私人轎車離開，並未傳喚至北檢復訊。隨後台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強也被以證人身分傳喚至廉政署偵訊。



陳佩琪9月曾被廉政署人員帶到第一銀行打開保險箱，查看保險箱中財務，陳佩琪事後對媒體表示箱內衹有裝部分現金與嫁妝首飾等，非外傳裝了帳務資料或USB隨身碟。陳佩琪如今首次被廉政署傳喚，引發各界持續關注。