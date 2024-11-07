勞動黨：台灣應以民生優先　拒當美國提款機

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／美國2024總統大選落幕，共和黨特朗普勝出。勞動黨7日發表聲明指出，特朗普及共和黨陣營取得勝利，當前台灣社會、尤其是朝野大黨對於特朗普的勝選，不少是以黨私立場來預測或評論未來特朗普治下美國對世界局勢、乃至兩岸關係的影響。對此，勞動黨呼籲，台灣人民要從美國這次政權轉換，思考兩岸和平發展的前途，不能讓台灣成為美國的棋子，台灣不是美國的提款機，台灣的命運要把握在兩岸中國人自己手中。



勞動黨7日指出，媒體報導選舉出口調查有近半數美國選民認為當前美國經濟惡化、通膨史上最糟；對現在政權處理俄烏戰事、以色列攻擊加薩等外交事務不滿，或許就特朗普稱他不會引起戰爭的說法是真的對選民有說服力，乃是這次為特朗普取得勝選的原因。



就此，勞動黨呼籲，朝野應以民主黨敗選為鏡子，必須看到美國把大量資源財政預算投入俄烏戰爭，窮兵黷武漠視社會民生經濟，一面支持以色列中東戰事，如此破壞世界和平、造成嚴重人道危機，終被民意拋棄，台灣社會得引以為鑑。



勞動黨指出，特朗普以MAGA(美國再偉大)為口號，選擇出身於所謂“鐵鏽區”的副手“范斯”，可以看出特朗普勝選反映的正是後冷戰時期單極超霸的美國正在衰落的事實，不僅面對美國資本主義社會經濟各種矛盾問題，尤其是鐵鏽區產業空洞化下又窮又老的白人困境難以調和解決，且對於全球南方國家要求共同發展不能適應之下的產物。對此，特朗普必然更加轉往強化自身利益的獨霸一途，加上特朗普商人性格，恐將採更多的實用性、近乎“攻擊性現實主義”政策，追求“美國利益”優先，如此必然把美國內部矛盾轉嫁給世界上其他國家地區，勢必造成對世界人民更多的政治壓迫和利益榨取。

