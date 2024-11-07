台灣半導體產業年會登場　聚焦特朗普效應

台灣半導體產業協會今日舉辦“TSIA年會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）今日在新竹市召開一年一度的“TSIA年會”，由擔任理事長的台積電資深副總經理侯永清主持，現場湧入近500名半導體產業精英齊聚，但因昨日美國大選結果由共和黨總統候選人特朗普當選，因此會議一開始全都聚焦在特朗普當選後的台灣半導體產業後續效應。



台灣半導體產業協會今日在新竹國賓飯店舉辦“TSIA年會”，包括侯永清、“國科會主委”吳誠文、台灣微軟首席技術長花凱龍、聯發創新基地總負責人許大山、Arm北美業務副總曾志光、廣達集團旗下雲達總經理楊麒令等人都到場出席。



侯永清在致詞時提出包括加快腳步持續投入研發、加強跟全世界半導體產業合作、持續深化並擴大半導體產業鏈與致力推動經濟成長、企業永續經營和對環境保護的承諾等4點呼籲，以因應世界經濟變化與地緣政治影響下，迎接未來的挑戰。



吳誠文則強調，或許昨天大家面對美國大選的結果，心裡有許多猜測，但台灣半導體產業已發展了50年，世界各國的選舉是只是常態，且政府早已做好各項準備與因應措施，政府對半導體產業的支持與決心從未改變，他相信以新竹科學園區的產業實力與韌性，一定可以面對世界變局的各種挑戰。



台灣半導體產業協會表示，由於全球市場局勢不斷在變化，台廠如何在瞬息萬變的國際環境中爭取競爭優勢已成為“致勝關鍵”，協會為讓台廠能夠跟上各項技術發展速度與增進產業整體競爭力，特別將今年TSIA年會主題定為“台灣半導體產業的競爭力、挑戰和機會”，希望能各位業界夥伴能藉此機會面對面交流，同時為在地市場找出更多的商機。