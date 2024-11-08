譚耀南：台應立即盤整對美軍購　增防衛預算

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返執政。針對他選前曾談及台灣搶走美國晶片生意，揚言提高關稅，並稱台灣應該付保護費，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南7日在“國策研究院”座談會上表示，他認為應要對美國特朗普說清楚，台積電不等於台灣、也不是“護國神山”，台灣政府對台積電沒有實質控制與影響，台美要溝通，探討怎麼解決貿易失衡逆差的問題，台灣可加大對美國投資。



譚耀南強調，台灣一定要說清楚，台積電不等於台灣、台灣不等於台積電，台積電是全球前十大的半導體公司，更扮演半導體領頭羊的角色，都以美國的客戶、國際投資人為主，台積電不是台灣企業而已，更在美國、日本、德國都有生產線、都有龐大的投資。



譚耀南說，台積電在美國亞利桑那州設的廠，可能今年12月就要舉行完工典禮，台積電應該也會邀請特朗普去。雖不一定知道台積電是否會在美國加大投資，但眾所周知台積電是具有完整治理且成熟的公司，還有許多股東等，台灣政府對台積電並無實質的控制與影響。



“台積電不是台灣的‘護國神山’！”譚耀南說，這件事很重要，台灣必須非常清楚地向美國特朗普去做論述、溝通，台美英討論如何解決投資貿易的問題，包括貿易失衡持續逆差，還有能源的問題也要用心思考，應降低貿易逆差，台灣可加大對美國的投資。



至於特朗普要求台灣的“國防”支出要占GDP 10%，譚耀南說，現在台官方長期債務比重占GDP 26%，相比國際其他國家還算低，還有很大空間可去增加。當然台灣政府與全民要達成共識，這非常重要，2025年1月20日特朗普新政府上任，將是歷史關鍵時刻，台灣政府要與民間社會形成良性的溝通、對話，必有具體有效的政策、方向、論述，因應特朗普政府，才是符合台灣最大利益。

