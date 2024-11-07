台積提早赴美設2奈米廠？郭智輝：依法不行

台經長郭智輝受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電／2024美國總統大選落幕，共和黨候選人特朗普重返執政，台灣輿論擔心他會要求台積電將最先進製程移到美國。對此憂慮，台“經濟部長”郭智輝今天表示，依照台灣法規，更先進的製程已經落地生產了，2奈米才可以出去。



郭智輝7日赴“立院”經濟委員會報告台灣當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為。他會前受訪時被問及特朗普上任後，外界預期台積電2奈米製程恐被要求提早赴美，也憂心是否會掏空台灣。



郭智輝對此回應，我們有技術保護法，據“中華民國”的法律，現在2奈米仍不能到海外去生產，還需“經濟部”投審司審查。



郭智輝表示，按長期趨勢看，總有一天台積電2奈米終將赴美國生產，至於何時赴美國？一則要由台積電決定、他無法替台積宣布，但2奈米建廠也不是那麼簡單之事。半導體是特別產業，以客戶需求為導向，若台積電評估2奈米有必要赴美投產，會與美方溝通。



不過，郭智輝也說，依法令，最先進及最關鍵技術一定會留在台灣。舉例來說，1.4奈米已在台灣生產，2奈米才能赴海外投產。



台灣對半導體廠的管制，是依據“在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點”，來管制半導體相關製程赴中國大陸，到中國大陸投資晶圓廠的製程須落後廠商在台灣製程技術一個世代以上。



至於設廠在中國大陸以外的國家地區，例如美國，則無明文規定，只是投審會審查時會比照此原則，由關鍵技術小組審查，以2奈米製程為例，2奈米要在台灣量產3年之後才能赴美設廠生產。

