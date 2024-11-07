特朗普當選　侯永清：應確保台半導體領先

侯永清提出4點呼籲來確保台灣半導體產業的領先地位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）今日在新竹市召開一年一度的“TSIA年會”，由擔任理事長的台積電資深副總經理侯永清主持。面對特朗普當選美國總統，侯在致詞時提出包括加快腳步持續投入研發與加強全球半導體產業鏈等4點呼籲，以因應世界經濟變化與地緣政治影響下，讓台灣半導體產業能確保領先地位。



台灣半導體產業協會今日在新竹國賓飯店舉辦“TSIA年會”，包括侯永清、“國科會主委”吳誠文、台灣微軟首席技術長花凱龍、聯發創新基地總負責人許大山、Arm北美業務副總曾志光、廣達集團旗下雲達總經理楊麒令等人都到場出席，現場湧入近500名半導體產業精英齊聚。



侯永清表示，2023年因經濟不如預期與地緣政治上的不確定性，台灣半導體產值約新台幣4.3兆元，年減10.2%。2024年則因AI推動與經濟逐漸復甦，今年半導體產值將達5.3兆元，年增約22%，取得很好的成績。他預期台灣半導體產業將保持這樣的成績，包括製造第一、封裝與測試第一與設計第二等地位。



侯永清在現場提出4點呼籲：加快腳步持續投入研發、加強跟全世界半導體產業合作、持續深化並擴大半導體產業鏈與致力推動經濟成長、企業永續經營和對環境保護的承諾。他強調，各公司應該要持續投入研發，甚至加快研發腳步，確保台灣在全球半導體產業的領先地位，因此不管將來“摩爾定律”會走到什麼程度，研發腳步不應放慢，反而應加快投入研發能量，確保台灣在半導體產業鏈中成為不可或缺的一環。