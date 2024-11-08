張五岳：兩岸關係短期內有三挑戰和一機遇

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳7日出席“國策研究院”論壇表示，特朗普強調付費保護論，勢必會對地緣政治變動有不同程度的影響，中美關係未必會發生結構性問題，但會增加更多不確定因素，因此也會對台海投入若干變數。中國大陸對台、對美最高的戰略目標是“鬥而不破”，爭取以時間換空間，兩岸關係、中美關係就算有風險，但基本上可控，他並不悲觀。



張五岳說，短期的兩岸關係會有3個挑戰、1個機遇，挑戰在於賴清德出訪“友邦”能不能過境美國、賴清德明年元旦演說，時值美國新舊政府交接，大陸會想透過台海，向美國表達什麼樣的訊息，及中美面臨經貿、安全、戰略等問題。至於今年兩岸關係緩和的機遇在於台北上海雙城論壇能不能順利舉辦，會是觀察的重點。



張五岳強調，每個國家都在因應變局做出各式各樣的選項，包括印度總理莫迪10月24日於金磚峰會與中國領導人見面、日本首相石破茂也預計在APEC與中國領導人見面。每個國家都在因應新變局，我們當然希望有更多的新思維來因應可能的變局，為台灣爭取最大的利益。



“國策研究院”7日舉辦“美國大選結果與新政府對外政策走向”座談會，張五岳表示，若特朗普上台後沒有改變競選期間的一貫主張，將對全球地緣政治、氣候生態變遷，及貿易產生非常大的衝擊。

