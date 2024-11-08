李鎮宇：特朗普推企業減稅　是非常危險情況

台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇7日在一場座談會上表示，特朗普回任，雖說參、眾議院都被共和黨拿下，但特朗普要推的企業減稅，很可能將美國財政持續赤字增加，壓制美國經濟成長，對美國長期來說，將是非常危險的情況。



特朗普針對美國企業所得稅率部分，提出從21%降低至20%，並將美國本土製造業的企業所得稅稅率進一步降至15%，延長2017年減稅和就業法案的規定及實施額外的減稅，例如取消社會保障福利和加班的所得稅，預計前述措施將增加聯邦赤字。



李鎮宇說，此舉較為麻煩，特朗普可能將美國財政赤字增加至7.75兆元美元，還得用國債去付，以後每年光付利息就要1兆美元，而美國一年稅收是4.4兆元，意即賺4塊錢就要付1塊錢利息，那對美國的壓力將會是非常大。因此特朗普找來世界首富、特斯拉執行長、SpaceX創辦人伊隆‧馬斯克（Elon Musk）來設法降低壓力，但他認為不太可能。



李鎮宇說，共和黨執政，國防預算也不太可能減低，伊隆‧馬斯克也一定不會砍掉自己SpaceX的預算，因此可能去減少教育部單位的冗員，並會影響對美國勞工的補貼，將壓制美國經濟成長，整體來說，特朗普的執政將會非常危險，債務拉到赤字。



他說，因此特朗普才會要求提高其他國家的軍事支出預算、向美國軍購，這也是台灣將面臨的最大壓力。當然其實特朗普說要向台灣收取保護費，也不是件壞事，但起碼要真的保護台灣，台灣政府必須搞清楚，他建議要趕快向美國掛號談判。

