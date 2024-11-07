高雄房價攀高購屋苦　藍拋地上權住宅解方

國民黨籍議員黃香菽、鍾易仲召開“高雄面對“高房價、高物價”雙價齊漲時代的面對挑戰及改善策略公聽會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）全台房價攀高，居住負擔沉重。高雄20年來房價所得比增加4倍，代表要不吃不喝多4年才可買房。高雄市議會7日辦“高雄面對高房價、高物價雙價齊漲時代的面對挑戰及改善策略公聽會”公聽會，會中指出現在平均每戶背負房貸新台幣900萬元，貸款30年要月薪9萬元才買得起，除了打房、蓋社宅，更該研究地上權住宅供給量，並調整薪資結構，才有辦法緩解購屋痛苦。



高雄市議會7日舉辦“高雄面對‘高房價、高物價’雙價齊漲時代的面對挑戰及改善策略公聽會”，由國民黨籍議員黃香菽、鍾易仲召開，並邀請義守大學財金系教授李樑堅、屏東大學教育與行政研究所副教授李銘義、樹德科技大學行銷管理糸副教授黃慶源、嘉南藥理大學社工系教授余元傑、高雄科技大學國企系教授李仁耀出席討論。會中聚焦：高物價的原因分析及影響層面探討、高房價的形成原因及未來發展趨勢分析、如何提出穩定物價的政策作為及改善措施、如何改善房價上揚的可行配套措施及具體作法等層面。



根據“內政部”不動產資訊平台，對照20年前全台房價所得比，2004年第一季為4.7倍，今年第一季來到10.‘35倍，20年來加重5.65倍。單看高雄，2014年5.77倍，現為9.19倍，20年來增加4.14倍。最新今年第二季，高雄房價所得比10.39倍，突破10倍門檻。房價所得比=中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得，合理落在4到6倍，即指一個家庭最多只要存錢6年就能買房，超過6倍就不合理。



鍾易仲表示，2003年SARS期間，高雄房價從一坪新台幣20萬元掉到一坪10萬元，但2021年台積電設廠議題讓房價開始聞“積”起舞，迎來漲幅，楠梓、橋頭翻倍，一坪漲到30萬元，帶動高雄房價全面性飆漲，平均一戶房價衝破1200萬元，平均每戶背負房貸900萬元，是15年來最高點，甚至左營、鼓山最新成交還出現5、6字頭。



應該讓“想買買得起，想租租得起”，鍾易仲認為，除了中央祭出打房、購屋限制，地方政府也要有作法，購屋需求有首購族、換屋需求、或投資客，看起來房屋變成炒作商品。目前社會住宅是政府拿出來的解方，但只靠滿足租屋，仍無法滿足購屋族需求，應該研究地上權住宅供給量，至少便宜3成，對抑制房價會有效果。



李樑堅表示，高房價原因有政府調薪帶動房價就上漲，成本物價飆升，加上市場預期心理，以及政府貨幣政策推動導致熱錢太多，都是漲價主因。目前興建成本一坪18至20萬元，但銀行低利率讓建商負擔機會成本沒那麼大，雖然打房奏效讓房價遲緩，建商仍可等到房價上揚，未來房價降低機會不大，政府仍要減少投資炒作。



李樑堅表示，台灣30年來薪資成長幅度不多，要提高薪資結構水準，房價與薪資有等量關係，若薪資與生活成本越差越大，所得比節節攀高，一般人要不吃不喝10多年才買得起，政府除了提高囤房稅，育兒補貼等等這些，還要讓物價趨緩，重要是提高薪資所得，至少要拉到月薪4萬元才足夠一般人生活。