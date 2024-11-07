吳誠文：台美半導體持續合作不會改變

吳誠文今日出席台灣半導體產業協會年會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）今日在新竹市召開一年一度的“TSIA年會”，“國科會主委”吳誠文致詞時表示，面對美國大選的結果大家心裡或許都會有許多猜測，但台灣半導體產業已發展了50年，即使特朗普上任，台美雙方的合作關係將會持續下去，不會改變。



台灣半導體產業協會今日在新竹國賓飯店舉辦“TSIA年會”，包括擔任台灣半導體產業協會理事長的台積電資深副總經理侯永清、“國科會主委”吳誠文、台灣微軟首席技術長花凱龍、聯發創新基地總負責人許大山、Arm北美業務副總曾志光、廣達集團旗下雲達總經理楊麒令等人都到場出席，現場湧入近500名半導體產業菁英齊聚。



吳誠文指出，或許昨天大家面對美國大選的結果，心裡有許多猜測，但台灣半導體產業已發展了50年，而美國商務部與國防部在過去這段時間來，仍頻頻跟台灣政府接觸，希望讓美國創新系統的市場開拓能跟台灣硬體製造供應鏈強化合作關係，一起開創更多國際拓展的機會。



他強調，即使川普上任，台美合作關係也將會持續下去，不會改變，台美雙方將繼續開創更多可能的國際拓展機會。而台灣也因為藉由跟美國的合作，希望能夠引進更多自主創新應用的能力，讓台灣在未來主權AI的發展領域，能夠協助傳統產業加速升級。



吳誠文認為，世界各國的選舉只是常態，政府早已做好各項準備與因應措施，政府對半導體產業的支持與決心從未改變，他相信以新竹科學園區的產業實力與韌性，加上目前半導體產業發展對台美雙方都有利的情況下，一定可以面對世界變局的各種挑戰。