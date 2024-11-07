卓榮泰讓步了！藍黨團同意總預算案明付委

卓榮泰邀朝野黨團溝通總預算案。（照片：台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北11月7日電／“賴政府”明年度總預算案第六度卡關，“行政院長”卓榮泰今天下午2時邀朝野黨團赴“行政院”玉山廳溝通總預算案。會面時，氣氛一片和諧，大家相互問候。經過將近2個小時的討論，達成共識。根據中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁會後轉述，禁伐補償條例不足部分，“政院”同意明年度追加預算，健保點值部分明年6月30日前達標。另外，在公糧收購部分，12月31日前由“政院”提出方案，國民黨團同意明天讓總預算案付委審查。民眾黨團部分，則表示要回黨團討論。



媒體報導，“立法院”朝野黨團前晚協商達成共識，對於總預算審查卡關一事，要求卓榮泰展現誠意，邀請朝野黨團會面。“行政院”也安排於今日下午2時於“政院”玉山廳邀請三黨黨團幹部與會，另外，主計長、“原民會主委”、“農業部長”等相關單位首長也出席。



中國國民黨團由總召傅崐萁、書記長林思銘和首席副書記長王鴻薇出席，民眾黨團則是副總召吳春城和幹事長麥玉珍與“立委”張啟楷，民進黨團有總召柯建銘、幹事長吳思瑤和書記長蔡易餘。其中，行動不便的柯建銘還拿著拐杖緩步前進。



原本民眾黨團總召黃國昌也要出席，但沒有前來。民眾黨團副總召吳春城會前受訪說明，因為“立法院”司法及法制委員會今日審查揭祕者法案，他必須坐鎮，所以就由他們三人代表黨團前來。



吳春城說，今天很重要的一點就是就要進入新年度了，這些福國利民的民生法案的預算從何而來？但另外，禁伐補償、公糧收購與健保點值難道就不是福國利民嗎？所以，在野黨更想要進入實質審查。“立法院長”韓國瑜也非常有善意，召集五次黨團協商，包括和解飯，陪盡笑臉，希望趕快解決這個問題，不過，“行政院”從頭到尾都是鐵板一塊。今天是韓院長做球給卓榮泰，我們來聽他的解決方案。