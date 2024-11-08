郭育仁：特朗普會積極與中俄朝領導人交涉

“國策研究院”副院長郭育仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，“國策研究院”副院長郭育仁7日出席“國策研究院” 座談會表示，特朗普將對面的是比民主黨現任總統拜登（Joe Biden）更惡劣的惡化的國際情勢，他認為特朗普即便外交政策方面會延續，但執政風格會完全不一樣，重返執政後應會想盡辦法與中國、俄羅斯、朝鮮領導人積極交涉。



郭育仁表示，特朗普第一任期2019年提出過美國要針對印太地區布局戰略，但2020年輸給了拜登，特朗普非常擔心拜登執政後，會不會出現轉折，但事實證明，不管是拜登接棒特朗普，美國對台灣、兩岸的外交政策延續性是高的。



郭育仁說，若國際情勢風平浪靜，那美國總統想做的事可以超過必須要做的事，但面對國際情勢逐漸惡化，想要做的事就少於必須要做的事，拜登就是如此，而特朗普將二度回任，那要面對的事更惡化的國際情勢，可預知外交延續性仍高，不過執政風格一定大不相同。



他指出，特朗普2018年發動中美貿易戰，更曾怪罪2020無法連任，是新冠疫情所致，2023年更出書怪罪美國建國200多年最大錯誤，是給予中國貿易稅務待遇，所以提出要對中國課徵60%關稅。特朗普覺得自己能力是遠勝於拜登，並嗆拜登素質太差，無法與中國、俄羅斯、朝鮮領導人交朋友，不過卻又對中國提出課徵關稅。



他預估，特朗普明年1月20日執政後，應會傾向與中國、俄羅斯、朝鮮領導人直接交涉，加上參、眾議院都被共和黨拿下，特朗普遂行的政策將一致，會想盡辦法急速貫徹交涉，並可能會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談停戰協議，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能或擔心要簽署喪權辱國的停戰協議，若如此，澤倫斯基是絕對不可能接受。



台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，美國確實因分成民主黨、共和黨，內政上是分裂狀態，但對外應會團結一致。特朗普上台，絕對不會將台灣問題擺在最前面，最先要處理的還是與中國之間的問題，特朗普提出究責求償的關稅。特朗普第一任期曾派衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台，是台美斷交後最高層級內閣官員，顯示特朗普的重視。