馬邀陸生訪台　陸委會：按進度審查應來得及

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）針對馬英九基金會將邀請中國大陸7所大學共40名師生，於11月27日訪問台灣9天8夜。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日重申，我們按照進度在審，若沒有特別問題的話，應該都來得及。



至於“內政部”以中華統一促進黨“系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安及社會秩序、侵害人民集會權利”為由，將聲請“憲法”法庭解散政黨。梁文傑說，尊重“內政部”的決定。陸委會呼籲，不管是什麽樣的政黨，或什麽樣的協會、組織，都應該要遵守法律規範，避免從事危害民主法制的行為。



馬英九基金會執行長蕭旭岑4日上午臨時召開記者會宣布，馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大陸大學師生於11月27日訪台，其中包括曾獲奧運桌球男單金牌的馬龍、奧運射擊金牌的楊倩等人。陸生訪台團也將與台大等6所台灣大學交流，並參訪台灣著名景點。



梁文傑在4日曾回應，所有的申請案件我們都一視同仁，沒有什麼壓力。現在很多大陸學校的老師、學生，都陸陸續續有來台交流，對我們來說審查程序都一樣。



陸委會7日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。