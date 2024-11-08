傅澤民：特朗普將對中更強硬　也施壓盟友

“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民7日在一場座談會上表示，特朗普將籌組的外交、國防等國安團隊，可能將會挑選對中國更強硬的鷹派人選，抗中基調將不變；另外也會施壓給盟友，讓盟友感到壓力很大，此舉也可能造成他國對特朗普懷抱不信任感以及緊張感。



針對特朗普對中國大陸態度方面，傅澤民表示，美國各界對特朗普即將籌組的國安團隊議論紛紛，目前被猜測可能出任的人選，都有共同傾向，可能都會想給中國施以很大壓力。在外交、國務卿人選方面，外界揣測有田納西州參議員海格提（Bill Hagerty）、前駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O Brien），這三人共同性質都是鷹派、對中國態度強硬。



至於國防部長人選方面也有3人呼聲高，傅澤民說，美國各界有預測可能是台灣人較熟知的佛州聯邦眾議員華茲（Mike Waltz），華茲對中政策也是採取強硬的取向，在對烏克蘭議題上不會用很強硬的軍事態度介入，不過也被說被挑選擔任的機率還不太高；再來的人選是阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton），柯頓強調美國要非常強、要有創意；然後還有前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），蓬佩奧的立場則廣為人知。以上國務卿、國防部長人選無論是誰，對中國的競爭態勢都不會有所改變，抗中政策的基調不變。



傅澤民分析，另外特朗普一定會立刻思考如何處理俄烏戰爭，各界評估看起來最有可能是直接打電話給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），也有可能強制推動三方都被得迫接受的方案，但想必不會出現皆贏的開心結局，只能找出較為妥協的方式。



特朗普重返白宮後，對中國、印太戰略有如何影響？傅澤民說，特朗普此次因是最後一屆，因此使得他的政策必須快馬加鞭推動，特朗普看起來將會對中國的商品加徵60%高額關稅，持續推動經濟脫鉤，與第一任時不會有太大差異，尤其是對中國的電子零件、汽車零組件、半導體產業等，但也因此會影響自己美國的企業及台灣企業。因此特朗普必須要將美國企業的供應鏈重新布局，看要如何對在外的美企祭出哪些優惠補助，強化美企回國的誘因。特朗普也會施壓其他的企業，比如台積電在美國亞利桑那州設廠，也可能被邀請到德州再設廠，延伸更多成本。

