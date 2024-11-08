李銘義：特朗普會把台灣當地緣政治談判籌碼

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）美國總統當選人特朗普將重返白宮，屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問指出，增加了兩岸的不可測性，台灣被當成地緣政治談判籌碼，特朗普若由“不支持台獨”改成“反對台獨”，甚至從選前對台灣問題的挑釁與叫價，轉變為推動兩岸建立渠道，可能作為未來和平對話或和平統一的前奏曲。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委”。



李銘義表示，從特朗普兩個特質來看，第一具有不可測性，代表什麼時候要出什麼牌取決於自己，且本身考量完全超乎外界想象。第二，是可以做交易的。所以台灣在這種情況裡面，很容易變成一個被交易的籌碼。也根據不可測性，台灣什麼時候被賣了，或什麼時候被評估，都不曉得，所以也增加了兩岸的不可測性。



李銘義表示，所謂評估的概念，會選擇一個好的價碼來把台灣作為一個出售，但不見得就是金錢上的出售，而是地緣政治，又或者是與中國大陸之間的談判籌碼。如果具體落實在兩岸來說，美國有一中政策，中國大陸則是一中原則，對於台灣立場，美國並不支持“台獨”，那可不可能改成“反對台獨”，就會是實際上可能的動作。

