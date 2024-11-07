特朗普當選　廣達楊麒令：選後會回歸理性

楊麒令接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）台灣半導體產業協會（TSIA）今日在新竹市召開一年一度的“TSIA年會”，剛好適逢特朗普當選美國總統，外界關注台灣半導體產業該如何因應？廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令受訪強調，不要自己嚇自己，選舉期間透過選舉口號吸引選民不用特別放大，他相信之後會回歸理性思考。



台灣半導體產業協會今日在新竹國賓飯店舉辦“TSIA年會”，包括擔任台灣半導體產業協會理事長的台積電資深副總經理侯永清、“國科會主委”吳誠文、台灣微軟首席技術長花凱龍、聯發創新基地總負責人許大山、Arm北美業務副總曾志光、廣達集團旗下雲達總經理楊麒令等人都到場出席，現場湧入近500名半導體產業菁英齊聚。



特朗普競選期間曾提出要提高關稅，恐對台灣半導體產業產生衝擊。楊麒令認為，雖然關稅議題當然會影響，但關稅會一視同仁，不會針對特定公司，且廣達在供應鏈上的布局完整，在2018年中美貿易戰開打後，廣達就在包括大陸、台灣、泰國、美國與歐洲等地都設有工廠，快速布局，因此廣達的因應對策會比較游刃有餘。



媒體詢問未來廣達是否會加大在美國的生產能量？楊麒令表示，廣達一直持續有在海外投資，美國方面的投資當然也會繼續下去，目前廣達在美國東西岸都設有廠區，以因應客戶不同的需求，若後續有相關投資也會再公告。至於台灣半導體產業明年的景氣？楊麒令指出，應該會跟今年差不多，因為半導體市場的整體狀況看起來都還是很好、明年看起來也還不錯。