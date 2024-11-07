台官方鐵心聲請解散統促黨　劉世芳這樣說

劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／台“內政部”將向“憲法”法庭聲請解散中華統一促進黨（統促黨），統促黨主席張馥堂昨表示將提申訴。“內政部長”劉世芳7日表示，長久以來統促黨重要成員有危害台灣、“中華民國”存在，是由“內政部”聲請解散與否的判決，而非張說的行政處分。聲請書部分目前多方蒐集證據中，“證據慢慢浮現中。”



統促黨被“內政部”認定犯罪成員破百人，以顯有危害自由民主“憲政”秩序為由，將向“憲法”法庭聲請解散政黨。“憲法”法庭尚未收案，可望成為首件主管機關聲請解散政黨案，而因“司法院”前院長許宗力等7名大法官卸任，如今大法官僅剩8人，依法得有6票同意才能判決解散。



“立法院”內政委員會今開“國土計劃法修正草案”第一次初步審查會議。劉世芳會前受訪時表示，台灣的民主社會都知道，政黨不應該有惡性發展，統促黨長久以來危害“中華民國”的存在，且對民主“憲政”秩序有很大戕害，因此依政黨法25、26條，及“憲法”增修條文第5條，聲請由“憲法”法庭判決是否解散。



而統促黨主席張馥堂說應針對成員，而非針對政黨。劉世芳說，張馥堂提到的是屬於行政處分，但長久以來統促黨重要成員是否收受對岸敵對勢力資金，對“中華民國台灣”的存在有危害、自由民主“憲政”秩序有戕害之虞，是由“內政部”聲請由“憲法”法庭作解散與否的判決，而不是張馥堂所說的行政處分。



至於聲請書何時送出？劉世芳表示，現在正蒐集多方證據，最近是嘉義地檢署提到，有統促黨重要成員收受中國資金約新台幣7400萬元，在台灣從事跟政黨政治發展不符的要件，這類證據“慢慢浮現中”，而不是刑案判決部分。