林中斌：特朗普重交易　兩岸或將開始接觸

林中斌。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／美國總統當選人特朗普將重返白宮。台灣前“國防部副部長”林中斌7日在台大社科院演講指出，“特朗普2.0”不同於特朗普1.0，經濟重要性上升，軍事重要性下降；國內重要性上升，國際重要性下降；交易手段重要性上升，民主自由價值重要性下降。中美兩強皆會避戰，台海局勢可能免戰，由於賴清德具有可塑性，他樂觀地認為，兩岸將開始接觸和對話。



林中斌更指出，“中美皆避戰，賴神實可塑，台海可免戰。”



對於賴清德的“可塑性”，林中斌進一步分析，賴清德於2019年提出抗中保台，今年520就任時，提出“中國與台灣互不隸屬”，但在10月10日時卻轉為“‘中華民國’有113年歷史”。美國民主黨跟共和黨都主張兩岸對話，但不樂見兩岸統一，“台灣負責階層（指賴清德）可塑性很強，所以美國會跟台灣負責階層說那就跟大陸對話。”



林中斌7日在台大社科院演講“美國大選與台海兩岸關係”，提及他在多篇專欄中也預測特朗普將返回白宮，再度言中。第一任特朗普善變，一是個性問題，二是沒有經驗，這次重返白宮，將會過慮上千個官員的忠誠度。中美競爭格局雖不變，合作交往繼續增加，各自避除，謀利重疊。



台媒報導，林中斌認為，特朗普是主張“反戰”，上次任內削減國防經費，任內沒有發動戰爭，他不會想要跟中國起軍事衝突。中國不斷軍力加強之下，美國軍方憂慮與中國軍事衝突，所以美國會想要尋求“避戰”。



林中斌指出，北京大戰略是不戰而主東亞，“軍機繞台是一回事，對美施壓是另一回事，北京真正目的要達到不戰而勝，‘超軍事手段優先’是不可避免。”



林中斌分析，美國總統拜登制裁大陸手段，已由剛強轉向較融合，因此美國兩黨新共識漸浮現，那就是“競合”（congagement or competition + cooperation）。



林中斌指出，共和黨有一新認知，即北京“超軍事手段”謀台。前美國國安顧問萊斯表示，中國還有其他許多選項可以對付台灣，因為北京“不必占領台灣，他們只需要改變台灣政治，直到台灣看起來像香港。”美國民主、共和兩黨雖然一致反中，但都由對抗移向避免衝突，因為台灣是中美衝突最大的引爆點，兩黨都傾向鼓勵台北與北京和平對話以緩解海峽緊張。