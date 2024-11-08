施威全：台入CPTPP八字都沒一撇

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月8日電（記者 方敬為）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今年度執行委員會將在11月底舉行，針對台灣加入的可能性，淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，台灣從2021年申請迄今，CPTPP仍未成立審理台灣加入的工作委員會，而同年申請加入的英國則將於今年12月正式生效，顯然台灣要加入“八字都沒一撇”。



施威全指出，CPTPP對於加入成員的批准採取共識決，中國大陸與台灣在同時期先後申請加入，目前兩岸在CPTPP執委會的架構下都沒有成立審查工作小組，當然除了評估是否符合條件外，政治影響力也會是左右的因素，台灣要加入CPTPP還有許多挑戰待克服。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長、淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授。



CPTPP執委會11月27日將由輪值主席國加拿大召開，討論新申請入會案，“立法院”經濟委員會多位“立委”7日皆關注CPTPP執委會何時啟動台灣入會案的討論。“經濟部長”郭智輝答詢時指出，CPTPP成員在討論入會案時，會依循“奧克蘭三原則”，也就是符合協定高標準、遵循貿易承諾、全體成員共識決，會繼續努力。對於中國大陸申請狀況，他則表示，中國是否符合協定的高標準，大家看法不一致，由此評估，中國要入會“沒那麼快”。



對於台灣加入CPTPP的可能，施威全認為，與輪值主席是何者，沒有直接關聯，先前大家會觀測哪一國對台較友善，或是較有距離，來評估台灣申請加入的機率高低，但其實從程序上來看，所有申請加入的經濟體都必須經過CPTPP執委會架構下的專門工作小組審查，台灣連工作小組都沒有開設，顯見台灣的申請案並沒有列在審理的優先對象。

