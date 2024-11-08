中評關注：賴清德用人唯親　地方選舉棘手

民進黨籍“交通部長”陳世凱。（中評社 資料照） 中評社台中11月8日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市“立委”何欣純被視為角逐2026台中市長熱門人選，由於綠營在台中僅2席“立委”，其中蔡其昌在2022年挑戰市長失敗，政壇普遍看好何欣純出線，但她日前被媒體問到何時宣布參選時，態度低調，稱“尊重黨主席賴清德的提名權”，據了解，可能與親賴人馬、“交通部長”陳世凱有關。



由於何欣純雖然在民進黨內是泛新潮流系，但是非賴系人馬，外傳將陳世凱由“行政院”發言人調動到“交通部”，背後有投入地方選舉的考量，賴清德無論在黨職或行政部門的職位任命上，經常有“用人唯親”的傾向，或導致綠營在地方選舉的布局產生負面因子。



2026年台中市長選舉，隨著中國國民黨籍市長盧秀燕卸任，藍綠都將由新人競爭，民進黨方面，因為只剩下2席“立委”，蔡其昌在2022年輸給盧秀燕，普遍認為再次挑戰的正當性不足，政壇將目光轉向曾表態與蔡其昌競爭初選的何欣純身上。



何欣純也不避諱參選市長的議題，並多次公開展現意願，同時也積極布局，近期經常跨選區在大台中地區趴趴走，增加能見度，很顯然已在為角逐台中市長做準備。何在台中的從政資歷豐富，連任4屆議員、4屆“立委”，堪稱資深民代，且在2020“立委”選舉還拿下全台最高票的亮眼成績，論實力、輩分，都具備參選台中市長的合理性。



值得注意的是，何欣純6日視察2024“新社花海暨台中國際花毯節”開幕前準備情形，被問到參選市長相關議題，低調表示，“要尊重中央黨部提名機制，以及黨主席賴清德的提名權”，引發聯想。



由於賴清德無論在黨職或行政部門的職位任命上，經常有“用人唯親”的傾向，未來在縣市長選將提名方面，不排除也是如此。親賴人馬、“交通部長”陳世凱就被點名，可能有選舉布局相關考量。