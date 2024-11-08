岡崎幸司：特朗普狂人性格會向日台要更多錢

新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月8日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普重返白宮，對美、中、日與台會帶來什麼影響？新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問認為，以特朗普的狂人政治性格，未來日本只會更向美國傾斜，處境和台灣相當雷同。至於美國是否因此提高關稅？他則持保留態度，但可以確定的是美國會向日本和台灣要更多的錢。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已長達20年，對台、日政經文化有深入觀察與見解，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



岡崎幸司表示，10月底日本眾議院選舉，執政的自民黨大敗，導致日本首相石破茂地位岌岌可危，未來日本的對外政策只會向美國更傾斜，這從石破茂7日就致電特朗普表態希望美日同盟關係能進一步加強合作就可看出，日本已準備好面對特朗普未來4年任期可能帶來的衝擊。



他指出，事實上日本早在幾個月前就已做好特朗普可能當選的準備，所以對選舉結果並不感到訝異，但日本現在也相當擔心，隨著特朗普回鍋執政是否又會捲土重來要求日本防衛預算大幅提高？因為過去在特朗普第一任期內，就曾喊出要日本把相關防衛預算提高到GDP3%，多出來的預算幾乎全是要向美國軍購，這點和台灣的處境雷同。

