韓國瑜出席特朗普就職典禮？林佳龍未證實

是否循過去往例由“立法院長”韓國瑜擔任美國總統就職典禮慶賀團團長，林佳龍並未給出答案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）美國總統大選由共和黨特朗普勝出，明年1月20日宣誓就職。中國國民黨“立委”葉元之今天質詢提到，台灣是否會派慶賀團前往，團長是否為“立法院長”韓國瑜？“外交部長”林佳龍表示，會派代表前往慶賀，目前在籌備中，不會因為是韓國瑜，就不派“立法院長”當代表。



台灣官方過去都是由“立法院長”擔任特使，籌組跨黨派“立委”慶賀團，出席美國總統就職典禮。“立法院前院長”王金平曾在2001年、2009年、2013年率團參加美國總統就職典禮。2017年蔡英文原本也指定前院長蘇嘉全率團前往，但因總預算未審查結束，改由游錫堃以前“行政院長”身份，代表出席參加特朗普就職典禮。2021年拜登就職因為新冠疫情，台灣無法再循過往模式向“國會議員”申請入場券參加，當時由擔任駐美代表蕭美琴前往慶賀。



2005年陳水扁指派當時任“中研院長”李遠哲出任團長，參加布什第二任期就職典禮。因此也有非“立法院”任特使團長的前例，但較多例子仍是“立法院長”擔任慶賀團團長，若賴清德不派韓國瑜前往，可能需有能說服人的理由。



葉元之質詢指出，台灣過去經常以“立法院長”擔任“總統”特使，向美國新任總統道賀，2001年時的代表就是“立法院前院長”王金平，“外交部”未來是否會請韓國瑜出席？林佳龍僅回答，慶賀團正在籌備中，昨天也跟賴清德報告過，未來會籌備慶賀團。



葉元之追問，會不會因為“立法院長”是韓國瑜，就比較難確定人選嗎？林佳龍則說，確定後會跟大家報告，跟院長是誰無關。



“立法院外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、大陸委員會報告“美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響”，並備質詢。

