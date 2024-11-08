中評關注：林佳龍說出特朗普政見部分真相

林佳龍在“立法院”備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）共和黨特朗普當選美國總統，外界多觀察他是一位不可預測的領導人，尤其對於中美關係、台灣問題將會有巨大變化。但是選前不管怎麼問，民進黨執政官員幾乎都口徑一致，認為不管誰當選，台美關係都堅若磐石，且美國對台政策是有延續性。但“外交部長”林佳龍昨天回答朝野“立委”答詢時，卻說出幾個稍具體的真相。



首先，特朗普在競選期間提到對台灣要加收保護費，甚至喊到台灣的防衛預算要增加到GDP 10%，按照國民黨“立委”徐巧芯計算，一年防衛預算將高達2.6兆新台幣，若以明年編列的總預算歲入新台幣3兆1534億元來看，防衛預算幾乎佔總預算八成以上，一定是大幅度排擠民生支出。



“國防部副部長”柏鴻輝日前已經回答“國防”預算要達GDP 5%（2025年編列數約佔GDP 2.45%）不可能。林佳龍的說法也是說不可能，只是沒這麼直接否定，但也說那是逐年增加。



林佳龍還透露，如果把義務役延長為1年役期，以及加強社會防衛韌性等費用，都算入“國防”預算的話，那編列的“國防”預算會更多。還透露全社會防衛韌性“是美國要我們做的”。林佳龍更提到，目前美國對台軍售還有200多億美金，還沒有交貨，美國若要我們增加“國防”預算，也是有點理虧。



特朗普選舉期間還批評，台灣搶了美國半體體。對於這個說法，林佳龍也提到，台積電如果賺一元，美國是賺了三元，也就是美國賺的是台灣的三倍。他還說，如果台積電是一棵大樹，那這棵樹上的果實，大部分也是美國採摘。

