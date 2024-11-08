張登及：除非美國施壓　賴清德路線難改

台大政治系教授張登及接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普將重返執政，面對美國新局的各種不確定，賴清德執政有無可能調整兩岸路線？台灣大學政治系教授張登及向中評社分析表示，目前看不出來賴清德有主動調整以“反中”、“抗中”為主的兩岸路線空間，因為賴是少數執政，能動性不夠強，加上其目標是2026縣市長要選好，2028拿到過半得票，在這情況下，黨內以及基本教義派的支持，就非常重要。



張登及說，除非接下來的美國新政府在對華政策上有大幅調整，且有得談，那就有可能由美方來主動要求台方調整目前政策的空間，但即便如此，美國仍不會允許台方對中國大陸有太多讓步，或者是有突破性發展的親近，畢竟那樣並不符合美國利益。



政治大學國際關係研究中心7日在政大國關中心國際會議廳，舉辦“2024年美國總統大選系列活動之二－解析美國總統大選後國內外發展走向”座談會。



與談的張登及在會後接受中評社訪問，談到賴清德執政面對特朗普回任的美國新局，有無調整路線的可能性，他表示，目前“賴政府”應該正積極運作，設法和特朗普或身邊未來有可能上任的重要官員進行溝通和聯繫，但要出現2016年蔡英文和特朗普通話類似賴清德和特朗普通話情形，機會並不太大。



張登及說，已經有執政一任經驗的特朗普，短時間內應該不會想碰觸這麼棘手的問題，反而要看特朗普上任之後，有多快能和中國領導人先通上電話。



張登及提到，台灣目前會出現單押美國的情況，一部分當然是朝野政黨的基本立場不同所造成的選擇，因為雙方對兩岸關係的前景預測是不同的，賴清德用“兩國互不隸屬”當成基調，兩岸當然就沒了共同政治基礎，那就很難對話，當然也造成台灣滑向美國這一邊。