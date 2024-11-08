特朗普就任台擴大軍購？賴士葆：繳保護費

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月8日電（記者 楊騰凱）路透社報導指出，台灣可能在美國共和黨籍總統當選人特朗普就任後，新提出大規模軍購。中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪表示，此事若成真，那就是在繳保護費，這也解釋了“行政院”為什麼願意在總預算案上讓步，就是因為需要錢買武器、繳保護費。



“賴政府”明年度總預算已經遭“立法院”六度退回，關鍵原因包括“立法院”修法通過，將原住民禁伐補償每年每公頃新台幣3萬提升至6萬元，另外也通過決議案，要求公糧收購價格由每公斤26元提升至31元，健保點值也從0.9元提升至0.95，但“行政院”並未依照“立院”決議編列預算。



“行政院長”卓榮泰昨天邀請朝野黨團赴“行政院”喝咖啡協調總預算案，最後卓榮泰退讓，禁伐補償每公頃6萬元，“行政院”同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足6萬元。健保點值0.95元的目標應在明年6月底前達標。公糧收購價格方面，“政院”今年底前應提出完整配套方案。



由於卓榮泰退讓，“立法院”今日可望將總預算案交付委員會審查。



路透社報導指出，台灣可能於特朗普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此凸顯台灣無意追求“白吃的午餐”，並向華府展現自我防衛決心。



國民黨團今日上午召開黨團大會，賴士葆於會前受訪。

