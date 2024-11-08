藍議員憂雙城論壇中斷　蔣萬安：一定努力

左起台北市長蔣萬安、副市長林奕華接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）兩岸大環境關係不佳，已連續舉辦14年的台北、上海雙城論壇，原本說是年底舉行，迄今尚未有下文。中國國民黨籍台北市議員汪志冰8日質詢，她認為今年根本辦不了，國民黨籍台北市副市長林奕華說11、12月一定辦，她覺得是自High。國民黨籍台北市長蔣萬安答詢，受兩岸大環境影響，他還是一定會努力，希望持續辦、不要中斷。



至於是否卡在上海方還沒提供來台官員名單給台北市政府向陸委會申請？蔣萬安說，一定會依據相關規定，一定去盡力、努力，並向陸委會申請。



蔣萬安今日上午率領台北市政府一級首長赴台北市議會進行專案報告與備詢。



汪志冰質詢，她認為今年原定要在台北舉辦的雙城論壇，是根本不可能辦成了，林奕華日前在廣播節目專訪中斬釘截鐵說11、12月一定會辦，她認為根本是自High，陸委會已表示支持舉辦，甚至連民進黨籍台北市議員居然都一反過去反對舉辦參加的立場，竟在議會提案，敦促蔣萬安加油、希望能促成今年舉辦雙城論壇，讓她覺得有點恍如隔世、時空錯置的感覺，當然對於對岸友善態度，本就不該分藍綠，蔣萬安是否要盡快去促成？

