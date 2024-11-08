高雄市長選舉開打了！柯志恩賴瑞隆激辯

針對財劃法修正案議題，綠委賴瑞隆與藍委柯志恩在媒體面前各說各話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）狹路相逢！“立法院”財政委員會6日將《財政收支劃分法》修正草案送出委員會，引發朝野爭論不休，中國國民黨高雄市黨部臉書7日晚間發文批評綠委賴瑞隆阻擋財劃法。對此，賴瑞隆今早直接向藍委柯志恩理論，批評柯身為國民黨高雄市黨部主委卻抹黑造謠，他是第一個提出財劃法修法的“立委”。兩人今日在簽到時狹路相逢，彼此一來一往爭辯，引爆高雄市長選舉提前上場。



國民黨高雄市黨部昨晚發出圖表指出，前高雄市長陳菊曾表示促修財劃法，當時的新聞局長、現任“立委”賴瑞隆卻擋修，賴瑞隆是否該向陳菊道歉。賴瑞隆深夜則反批柯志恩一路騙騙騙，賴上午也到“立法院”要受訪要說明。賴在“立法院”會簽到時，柯志恩也來簽到，兩人碰巧遇到，當面對質。



賴瑞隆與柯志恩兩人一來一往互相為了財劃法爭辯，後來連國民黨“立委”張嘉郡也現身力挺柯。張嘉郡說，過去邀請這麼多次縣市首長都沒有來，高雄市長陳其邁周三來是誰正式邀請？為什麼周一不來？



賴瑞隆高喊，“抹黑我要不要道歉？”張嘉郡則說“不要為了初選在那抹黑”，柯志恩更說，“當初總預算做圖卡說我擋預算，要不要道歉？”一行人推來推去，一直到進到議場內才結束這場插曲。



賴瑞隆之後在議場前受訪強調，自己的版本是“立院”最早提出，而且自己上一屆就提過，認為統籌分配款應該讓重工業污染的地區合理分配，而非讓資源都在台北，但自己的案子連被討論都沒有，直接被陳玉珍送出去。



賴瑞隆表示，國民黨提出抹黑的文宣攻擊，事實上，自己是最早提出修法版本，為高雄爭取合理權益。他批評，柯志恩提出來的版本，要台北市直接拿3%，現在反倒出來抹黑。

