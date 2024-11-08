麥玉珍批“僑生專案”　剝削僑生成廉價勞工

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月8日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍今日在“立法院”“國是論壇”上指出，政府引進“僑生專案”的初衷在於解決台灣學生與勞工短缺問題，卻未真正達成專業技術培養的目標，反而使僑生成為廉價勞工，並與台灣社會產生隔閡。她建議政府應加強僑生語言教育、嚴格監督學校與產商合作模式，避免僑生成為被剝削的對象。



麥玉珍首先指出，“僑生專案”自2014年由“僑委會”、“教育部”與“勞動部”合作推動，至今已有10年，累計約2萬多名僑生來台，主要來自東南亞地區。此專案初衷是希望解決台灣的學生與勞工短缺問題，但實際上效果不佳。



麥玉珍提到，這些僑生多半中文能力不足，但一些私立高職卻不考量語言能力，將僑生統一編入同一班級，影響整體教學品質。為解決語言障礙，有些學校甚至調整課程，以增加實習時間並減少一般學科，讓僑生在工廠中擔任實習生，卻淪為廉價勞工。她強調，這樣的作法不僅讓僑生得不到應有的學習，也與初衷背道而馳。



此外，麥玉珍表示，僑生來台後與本地學生間的差距擴大，中文溝通能力無法提升，學科成績難以追上同齡台灣學生。她質疑，這樣的政策是否真能實現政府當初所描繪的“為華僑子女提供認祖歸宗、提升台灣人才素質”的理想。



麥玉珍呼籲政府應更重視僑生的語言學習需求，並加強監督學校與產商間的合作，避免僑生成為被剝削的對象，保障其學習權益。同時，她建議政府完善僑生的職涯規劃，才能真正讓僑生專班達成培育人才、促進台灣產業發展的目標。