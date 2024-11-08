張嘉郡提議推動武術進入奧運　發揚中華文化

藍委張嘉郡。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月8日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”張嘉郡在今日的“立法院”“國是論壇”上強調，中華武術不僅是一項運動，更是中華文化的重要組成部分。她呼籲政府參照日本和韓國的經驗，積極推動武術成為奧運項目，以提升國際能見度，弘揚中華武術。



張嘉郡指出，許多人對於“國球”棒球耳熟能詳，但“國術”中華武術卻未受到應有的重視。她表示，中華武術不僅為強身防身之道，更是包含了深厚的文化底蘊與哲學內涵。這項技藝在歷史上傳承千年，從早期的養生理論到少林、武當、南拳、北腿等武學派別，乃至武俠文學的作品，無一不彰顯了武術作為藝術與哲學的地位。



張嘉郡特別強調，自1990年以來，中華武術已成為亞運會的正式比賽項目，但在奧運賽場上，武術卻仍未獲得一席之地。她指出，日本柔道和韓國跆拳道在歷經多年努力後，分別於1964年東京奧運和2000年雪梨奧運正式進入奧運比賽項目，這顯示出宗主國家的長期推動在運動發展上的重要性。張嘉郡呼籲，隨著運動部即將成立，台灣應積極學習日本與韓國的經驗，開始在國際體壇上爭取武術進入奧運，將武術的價值觀及和諧精神與奧林匹克運動精神結合。



張嘉郡強調，若武術能夠成功納入奧運，除了讓武術選手擁有更高層級的國際賽事舞台外，也將使武術成為台灣的一張國際名片，讓世界更瞭解中華武術之美。