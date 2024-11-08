“國安”因素保留中火燃煤機組　盧秀燕：更不安

盧秀燕在“國際關係學會年會”開幕式致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中１１月８日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）擬增加４部燃氣機組，但以“國安”考量為由，保留老舊燃煤機組，引發中國國民黨籍台中市長盧秀燕不滿痛批。“行政院長”卓榮泰今天上午首度視察中火，宣布將中火“無煤化”時程，提早２０３４年達成，對市府釋出善意。盧秀燕對此表示，政府以“國安”為由保留燃煤機組，使能源過度集中，反而更不利於“國安”，邏輯不通，呼籲“增氣要拆煤”，正視中部人的心聲。



中火二期新增燃氣機組案，日前通過環評，由於未如第一期“增１拆１”，而是“增４只拆２”，引起盧秀燕不滿，並怒斥“環境部”淪為污染幫兇，“應該降格！”“經濟部”對外表示，保留燃煤機組備用，是基於能源與“國安”考量，但為了讓台中早日成為“無煤城市”，台電會配合工期調整，提前到２０３４年就讓６部燃煤機組除役，早一年來達成。卓榮泰８日上午首次到中火視察，也特別宣示要讓“無煤中火”提前達標。



盧秀燕８日上午出席２０２４“國際關係學會年會”開幕致詞，會後針對中火議題受訪表示，樂見卓榮泰院長宣示提早讓中火無煤，但她仍堅持，增氣就要減煤，１部燃氣機組功率相當於２部燃煤機組，本來是應該是增１要拆２，第一期市府已做出退讓，增１拆１，現在增加４部燃氣機組，就應該拆除４部燃煤機組，但很遺憾，中央否決。

