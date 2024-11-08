華航40億美元買飛機交保護費？綠委回應

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）共和黨特朗普當選美國總統，台灣要開始交保護費？《路透社》援引航空業消息人士報導，台灣最大民航業者中華航空即將簽訂一項總額可能達到40億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國航天巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新特朗普時代下保持強韌的台美關係。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天主動說明此事，她表示經過她的瞭解，華航確實是有採購新機組計劃，這是為了因應營運需求。但是要向哪個國家與採購哪個機型，目前都還沒有決定，“不需要跟美國選舉掛鉤”。



民進黨“立委”王定宇也說，如果是採購空中巴士那是法國、歐洲，跟特朗普有什麼關係。目前民航貨運缺飛機，大家都有看到，因增訂相關班機。要買飛機也不是今天下單，明天可以拿到。若在範圍內可以增加台美經貿依存關係也不壞，但是不要把每件商務運作都連結到美國選舉，民航機購買是要相當時間評估。



報導指出，華航正在評估購入波音777X與空巴A350－1000，以汰換10架波音777－300ER，同時因應未來載客量能增長。華航可能會購入20架客機，並由波音與空巴平分訂單，同時貨機訂單仍懸而未決。而路透社也描述，貨機訂單至少有一部分原因是受到美國總統選舉的背景所影響。



而根據航空顧問公司Cirium Ascend估算交付價格，這筆交易在經過典型的行業折扣後，總額將接近40億美元。