陳啟昱假合約掏空台鹽　網轟台式民主蟑螂

前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／台南地檢署偵辦台鹽綠能利益輸送弊案，涉案的前台綠董事長、前民進黨“立委”陳啟昱逃跑遭通緝。粉專“工程師看政治”指出，陳啟昱2020作內應牽線引狼入室，讓承暘光電負責人蔡清旭用承暘入股、宸峰承包，兩鬼搬運台鹽的錢。還用違約等名目賠錢給廠商，股本已經快全部虧光，目前總計台鹽已損失新台幣11億。還主導合約、無限擴大賠款條件，未來台鹽綠能將要面對140億元的賠償。痛批台式民主表面光鮮亮麗，其實早已蟑螂滿屋。



粉專“工程師看政治”6日指出，“台鹽掏空案真的十分誇張”。在2016年蔡英文當選後，台鹽董事長換成陳啟昱，台鹽綠能隨即在2017年成立，但陳啟昱先前的資歷是民進黨中執委、高雄縣議員、“立法委員”及高雄副巿長，政治背景是根正苗紅，但跟台鹽事業、能源都沒有半點關係。外行管內行，十有八九沒好事，不是惡搞，就是貪污，而陳啟昱都做了些什麼？



粉專列出，陳啟昱在2020年讓“承暘光電”入股台綠，然後在嘉義的漁電共生案，將3.2億標案指給“宸峰工程”承包，但“承暘”與“宸峰”這兩家公司的老闆其實都是蔡清旭，換句話說，陳啟昱作內應牽線，引狼入室，讓蔡清旭能把台鹽的錢轉出來給自己。之後，蔡清旭匯款給陳啟昱，讓他能償還千萬負債，兩鬼搬運，有錢大家分。



粉專痛批，陳啟昱一干人等貪的遠遠不只是這兩三個億而已。他們以種電為名，浮報工程款項，又安排自己人在得標的工程公司，透過“違約”、“賠償金”的名目，一筆一筆由台綠賠錢給廠商。台綠資本額3.7億，去年虧損2.5億，營業損失從2022年的79萬衝到2億1仟萬，今年第一季也虧掉5500萬，股本已經快全部虧光，目前總計台鹽已損失11億。



粉專提醒，陳啟昱主導的合約無限擴大賠款條件，有些甚至達到工程款的10倍，就現在看得到的數字，未來台鹽綠能將要面對140億元的賠償。台鹽資本額約20億，資產約80億，若沒人阻止他，這些140億的“賠償”一定會發生，即使台鹽全部變賣也不夠賠，勢將破產倒閉，500名員工也就準備解散。目標金額140億，陳啟昱、蔡清旭這伙人是貨真價實的在掏空台鹽。



粉專強調，說話回來，光電的本質是什麼？民進黨一面用媒體優勢宣傳綠電的美好，以淨零為由，以轉型為名，一面迫害農地／埤塘，用低成本低技術到處安插光電板，先強迫台電用高額收購，再強迫民眾漲電價買單，這個business model本身就已經是詐騙＋暴利。明明只要躺著收錢，但有些人還是覺得不夠，一個月幾十幾百萬的速度太慢，乾脆直接做假合約來搬走140億比較快，只要透過紙上作業就能完成，效率遠比光電效應高，人的貪腐，真得遠遠超乎你的想像。



粉專表示，在這案件之外，蔡清旭的哥哥蔡宗融是“開陽能源”負責人，他的光電廠啟用時，蔡英文跟前“經濟部長”王美花都前往道賀，這批人環環相扣，蛇鼠一窩，愛台灣就是這樣愛的，你看懂了嗎？台式民主表面光鮮亮麗，其實早已蟑螂滿屋，不知道那些還在看黨媒的民眾，什麼時候才要醒一醒？