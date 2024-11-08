黃國昌：民眾黨挺強化自我防衛　要避免浪費

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮，特朗普競選期間曾多次表達台灣要交保護費言論，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌8日表示，待特朗普與白宮相關官員正式任命後，台美之間一定會善意理性的溝通。民眾黨向來支持必須強化自我防衛，但要避免不必要的浪費。



黃國昌說，美國大選結束，作為美國重要盟友，非常多的台灣民眾都很關心，我們尊重也恭賀美國人民順利透過民主程序產生美國第47屆總統。民眾黨也發正式聲明與賀電恭賀特朗普再度當選美國總統，我們期待接下來台美關係能繼續深化。



黃國昌指出，特朗普在競選過程中對台灣軍事預算與自我防衛的發言，相信等特朗普與白宮相關官員正式任命後，台美之間可以透過正式官方溝通管道，相信彼此之間一定會有善意理性的溝通。民眾黨向來支持必須強化自我防衛能力，整體軍事預算上GDP佔比，柯文哲在大選期間也清楚表達態度，具體實行上，希望政府在軍事預算上當用則用，避免不必要的浪費，相信這是台灣人民共同的期待。



特朗普在競選過程中，曾多次提及，“台灣搶走美國晶片生意”、“要美國保護就必須繳保護費”、“台灣“國防”預算要增加到GPD的10%（目前近GDP2.5%)”。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日召開時事回應記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、林憶君出席。