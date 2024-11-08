陳菁徽批台官方不重視護理　人才外流大陸

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月8日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳菁徽今日在“立法院”“國是論壇”上強調台灣護理人力缺口嚴重，薪資待遇與工作環境不足，導致護理人員不斷外流。她批評政府未能積極改善護理人員待遇，並警告大陸吸引台灣護理人才的政策可能進一步加劇人力流失。



陳菁徽首先指出，台灣醫療環境中，護理師角色至關重要，然而因人力短缺嚴重，許多病床形同虛設，病患在急診室和病房門口等候的現象屢見不鮮，嚴重影響國民的就醫權益。



陳菁徽指出，根據“衛生福利部”最新數據顯示，目前護理人員空缺率達6.5%，離職率更高達11.7%。她表示，護理人員選擇離職的原因多樣，從薪資待遇不如預期、工作環境惡劣，到頻遭病患家屬情緒性發言甚至肢體衝突等，都成為促使他們離職的因素。這些壓力使護理人員工作尊嚴未受應有重視，流失狀況惡化。



同時，陳菁徽特別提到中國大陸近期發布的政策，吸引台灣護理人員前往中國大陸工作，並提出薪資與津貼的優惠措施。她指出，中國大陸計劃在未來五年每年提供240個護理職位，並額外提供台灣年輕護理人員在養老機構服務的補助金，意圖吸引台灣的醫護人員。她批評政府未能積極提升護理人員的薪資與待遇，導致護理人員選擇外流，彷彿“用腳投票”，選擇前往有更佳待遇的工作環境。



此外，針對台灣“衛生福利部”對護理人員津貼的承諾，她表示，雖然政府曾承諾提供津貼，但分別限定於日班與夜班的差異，使得護理人員的實際利益未能有效提升。而且，政府對白班護理人員的津貼發放一再延遲，甚至從今年下半年延後至明年，讓護理人員感到失望，因而更有可能選擇流向其他待遇更好的地方。



陳菁徽進一步指出，許多私立醫療機構已經自行提高護理人員薪資，漲幅甚至優於公務員調薪的比例，顯示出私部門對護理人力短缺的重視。然而，她批評政府卻始終未有具體行動來改善護理人力問題。在OECD其他先進國家的經常性醫療支出已達到2040億美元的背景下，台灣2022年的相關支出卻僅有503億美元。這樣的數據顯示出政府對於健康投資的不足，讓台灣的醫療環境難以和先進國家相比。



陳菁徽最後提醒，若政府繼續怠慢，忽視護理人力短缺的問題，不僅危害全體“國民”的健康，也使賴清德提出的“健康台灣”願景淪為空談。