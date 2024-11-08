總預算案爭議落幕　三黨總召簽名同意付委

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜今日召集朝野協商，會中敲定“賴政府”明年度總預算案將交付委員會審查。包括民進黨團總召柯建銘、中國國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌均簽名同意，讓總預算案爭議落幕，朝野協商難得氣氛和諧。



“賴政府”明年度總預算已經遭“立法院”六度退回，關鍵原因包括“立法院”修法通過，將原住民禁伐補償萬每年每公頃3萬提升至6萬元，另外也通過決議案，要求公糧收購價格由每公斤26元提升至31元，健保點值也從0.9元提升至0.95，但“行政院”並未依照“立院”決議編列預算。



“行政院長”卓榮泰昨天邀請朝野黨團赴“行政院”喝咖啡協調總預算案，最後卓榮泰退讓，禁伐補償每公頃6萬元，“行政院”同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足6萬元。健保點值0.95元的目標應在明年6月底前達標。公糧收購價格方面，“政院”今年底前應提出完整配套方案。



由於卓榮泰退讓，今日韓國瑜召開朝野協商之前，“立法院”內幾乎都認定總預算案將付委審查，不會再被在野杯葛。



果然今日朝野協商氣氛非常和諧，迅速簽字同意讓總預算案往前走，排入今日院會議程，會後就交付委員會審查。韓國瑜還笑說，今天很難得見到慈眉善目的柯建銘。