涉京華城案？黃珊珊：收證人傳票配合調查

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪日前在台北市前副市長、民眾黨籍“立委”黃珊珊陪同下，向過去任台灣“高檢署”檢察官期間擁有全台唯一“反洗錢師”的律師慶啟人諮詢。黃珊珊8日證實此事，也說明自己有收到廉政署發的證人傳票，今天將會前往配合調查。



黃珊珊說，她收到廉政署發的證人傳票，原本是約6日配合調查，但因為6日有重要議程所以改約今天，不過剛剛收到中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜朝野協商總預算案，而民眾黨也有2份提案需要表決，所以她已與廉政官約好，待表決結束後將再聯繫，並前往配合調查。



媒體追問，民進黨籍台北市議員簡舒培昨天曝光京華城土地假扣押裁定書，台北市政府回應“一開始不該給也不該曝光”，黃珊珊說，相關索資台北市政府都有一定規範，因此這是行政規定是否做內部檢討。另外，法院的裁定能不能公開？有沒有違反偵查不公開？每個人可能看法都有分歧，但最重要的是這個案件到現在還沒進入起訴狀態，判決確定前應該無罪推定，不是以一個裁定或檢方的理由作認定。



黃珊珊強調，事實還沒查明、法院還未做最終判決前。若法律是無罪推定，就不要每天自己製造結論，難道簡舒培是法官嗎？



台灣民眾黨“立法院”黨團8日召開時事回應記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、林憶君出席。