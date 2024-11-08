呂秀蓮：兩岸恩怨一定要解　不能再糾纏

呂秀蓮受邀出席“2024中道高峰會”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普將重返執政，民進黨籍呂秀蓮今天受訪時以“特朗普海嘯”形容，但她認為，特朗普回任未必對台灣不好，台灣走向和平中立是對後世代最好的保障。



呂秀蓮也強調，兩岸恩怨一定要解，不要站在有權力者的立場思考。兩岸人民恩怨不能再糾纏，不能莫名其妙被犧牲，人類歷史上戰爭都是有權力的一、兩個人發起的，犧牲的人都是無辜的。



呂秀蓮並指出，特朗普是愛錢的，同樣不喜歡戰爭，因此短時間內，兩岸關係應該有機會稍緩。但必須注意的是，不要讓另一類型、把台灣當成商品交易的“馬關條約”再次出現。



中華中道領導總會8日在台北市張榮發基金會舉辦“2024中道高峰會”，呂秀蓮受邀出席。她在會前接受媒體訪問，針對特朗普勝選，以“特朗普海嘯”來形容，可能帶來3項影響。首先，會對美國的立國，基本國策產生影響；第二，對國際秩序會產生很大的衝擊，過去是美國優先，未來可能會變成全球多極化局勢；第三，對民主、憲政，還有倫理道德也會起衝突，因為特朗普目前有4個官司。在他主導白宮期間，要如何維護美國的民主憲政，也要觀察他的言行舉止會對人類社會造成什麼變化。



至於台灣如何因應特朗普重返白宮？呂秀蓮認為，這未必對台灣不好，給台灣社會很大思考空間，特朗普曾說美國離台灣9500公里，中國大陸只離台灣68英里，這是對的。我們也要調整這樣的關係，台灣走向和平中立，才是對後世代最好的保障。不必悲觀，但是要正面面對歷史的演變。



呂秀蓮指出，面對“特朗普海嘯”來臨，可以不必恐慌，要在危機中要看到契機。由其特朗普喜歡錢，不喜歡戰爭，所以短時間內目前緊張的兩岸關係應該有機會稍緩。但必須要提醒，不要讓把台灣當成商品交易，變成另一種型態的“馬關條約”再次發生。