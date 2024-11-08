許宇甄提三議題　籲“賴政府”應對台美新變局

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月8日電（記者 俞敦平）針對美國新總統特朗普的上任，中國國民黨籍“立委”許宇甄在“立法院”“國是論壇”上提出三大重點議題，要求“賴政府”明確回應台美關係、經貿順差、“國防”預算與兵役政策等挑戰，以確保台灣的“國家安全”和未來發展。



針對日前美國總統選舉結果揭曉，特朗普再度當選第47任美國總統，許宇甄指出，台灣民眾對民進黨政府處理台美關係的能力普遍存疑，並對“國安”及經濟等相關議題提出三大重點要求，希望“賴政府”盡速回應，穩定台灣的未來。



首先，許宇甄關切台美經貿合作，提到台灣對美貿易順差持續擴大，特朗普一貫強調公平貿易，過去亦多次施壓貿易夥伴減少對美順差。她質疑“賴政府”是否已制定計劃，透過促進台商投資、美方創業合作等方式縮小貿易不平衡，以換取美國更多善意支持。



其次，針對“國防”議題，許宇甄提到特朗普上任後對台灣防衛能力的期待，要求台灣的“國防”預算占GDP比例達10%，而台灣目前跨黨派共識為3%。她質疑民進黨政府如何與美國新政府進行有效溝通，平衡台灣的財政負擔，並提到政府內部是否有足夠資源來應對“國防”要求，還是如“外交部長”林佳龍所說，透過成立全民預備役委員會，將各部會編列的相關預算合併計入達標。



最後，她提到近期防務消息指出，美方可能要求台灣延長兵役年限至兩年。蔡英文政府之前歷經多方協調，將義務役年限延長至一年，而軍方也已調整訓練體系，但若兵役再度延長，是否能在短期內應付訓練所需資源，對此“賴政府”需謹慎回應。



許宇甄表示，特朗普的當選意味著台美關係將面臨新挑戰，台灣應秉持謹慎態度，穩健面對美方在經貿、“國防”等政策的要求，以維護台灣的穩定和安全。她強調，民進黨政府必須正視台灣民眾對台灣安全的期待，盡速給出具體回應，以免陷台灣於動盪不安之中。