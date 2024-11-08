綠願編足補償金　高金喊謝韓國瑜原住民愛你

高金素梅在議場內高舉手板，並向韓國瑜道謝為原住民爭取權益。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商，成功敲定明年度“賴政府”總預算案將交付委員會審查。事後國民黨團在議場內高喊“成功爭取原民權益”，藍軍士氣高昂。無黨籍原住民“立委”高金素梅則高喊“謝謝韓國瑜，原住民愛你”。



“賴政府”明年度總預算已經遭“立法院”六度退回，關鍵原因包括“立法院”修法通過，將原住民禁伐補償金每年每公頃新台幣3萬提升至6萬元，另外也通過決議案，要求公糧收購價格由每公斤26元提升至31元，健保點值也從0.9元提升至0.95，但“行政院”並未依照“立院”決議編列預算。



朝野為總預算案角力許久，綠營原本提出原住民禁伐補償4萬元，但藍白都不買單，堅持要求依法編列6萬元。



最後“行政院長”卓榮泰昨日退讓，禁伐補償每公頃6萬元，“行政院”同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足6萬元。健保點值0.95元的目標應在明年6月底前達標。公糧收購價格方面，“政院”今年底前應提出完整配套方案。



由於“行政院”已經對在野的要求買單，韓國瑜今日召集朝野協商時，迅速敲定總預算案排入院會議程，並將交付委員會審查，過去一段時間以來的總預算案風波終於告一個段落。



接著韓國瑜進入議場召開院會，並宣讀朝野協商結論，國民黨籍“立委”們士氣高昂，舉手板高喊“成功爭取原民權益”，並且在手板上寫著仍會“嚴審預算，對抗獨裁，阻弊防貪”，象徵在這場總預算案角力中，最後以在野的勝利告終。



高金素梅也在場高喊“謝謝韓國瑜，原住民愛你”。