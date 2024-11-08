藍議員陳重文涉貪交保帶電子腳鐐質詢蔣萬安

台北市議員陳重文在交保後首次出席台北市議會市長專案報告質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市議員陳重文涉貪、利用職權圖利“台灣智慧光網”公司，自3月21日遭收押至10月1日共195天交保，接受電子腳鐐監控，但仍具有議員身分。陳重文8日出席國民黨籍台北市長蔣萬安的專案報告質詢，暴瘦42公斤，一反過去犀利風格，態度低調。



台北地檢署偵辦陳重文涉貪案，7月19日被依涉犯貪污治罪條例、偽造文書、使公務員登載不實、業務侵占、違反公司法的資本不實等罪起訴。台北地院合議庭10月1日認為，陳重文雖仍有逃亡之虞，但已無勾串、滅證之虞，裁定800萬元新台幣交保，限制住居、出境、出海8個月，須接受電子腳鐐監控。陳妻白惠萍也交保。台北地院預計12月27日一審宣判。



蔣萬安今日上午赴台北市議會進行專案報告與備詢。陳重文在交保後首次出席台北市議會市長專案報告質詢。



陳重文身穿藍色系西裝，與昔日判若兩人。他日前透露，體重已從132公斤瘦到剩90公斤，出來後也沒有應酬，以前有的慢性病現在都沒有。他稱，相信司法會還他清白，現階段就正常履行議員職權、地方服務也不會停，絕不會利用職權碰觸敏感或涉己、台智光等資料及議題。



陳重文今日質詢題目是肯定蔣萬安在康芮強颱後，在台北市的災後復原市容成果，稱讚蔣萬安、國民黨籍台北市副市長李四川假日仍堅守崗位，即時處理民眾反映，請蔣萬安給自己與團隊打分數。蔣萬安微笑答詢，他不給自己打分數，但給團隊打90分，不管網路上的肯定或不支持都會有，他都盡力恢復。另外陳重文也關心遠雄大巨蛋未完成申報遭開罰，問蔣萬安是否要重啟議約方案做買回來的可行性評估？蔣萬安回應會請體育局瞭解。



不過，接下來與陳重文同選區的民進黨籍台北市議員林世宗則立刻質詢，關於台智光案，還在跟市府打交道，豈料台智光的母公司台通公司又要參加台北市警局的競標案，這台智光涉嫌行賄的前科、台通還有內線交易不良行為紀錄，台北市府不排除這種不誠信、無量的廠商嗎？還有相關傳輸費用是否有公開、撙節等，蔣萬安都該避免在預算審查時有所爭議。蔣萬安答詢，警局會納入重要資料考量，一定嚴格審費率，逐項審查。



林世宗也關心京華城案相關企業中華工程承包的萬大魚果市場改建案爭議，問蔣萬安態度如何？要持續興建嗎？蔣萬安答詢，會持續興建至8樓，也會去與中工釐清。



陳重文現年47歲，體育大學體育研究所運動教育組博士，連任3屆台北市第一選區（天母、北投）議員，歷任國民黨中常委、台北市立大學兼任助理教授，華夏科技大學兼任講師、跆拳道運動競技協會理事長等職。