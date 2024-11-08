中評鏡頭：高雄女中百歲校友賀百年校慶

陳時中陪同姑姑孫陳錦境（中）出席高雄女中百歲校慶。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）1924年創立的高雄女中，今天舉辦百年校慶，不少政治人物到場祝賀。其中百歲人瑞校友孫陳錦境是“行政院政務委員”陳時中的姑姑，她今天也在陳時中陪同下到場同慶，讓開幕活動意義非凡。眾人也在台上齊喊“雄女生日快樂”。



孫陳錦境為高雄女學校第16屆畢業生，畢業於1943年（昭和18年）。她出生於高雄苓仔寮的陳姓望族，陳家兄妹們不分男女，都受到家族精心教育栽培，兄長們皆被送至日本攻讀大學，其中，已故的台灣大學法律學系教授陳棋炎（陳時中父親），即是孫陳錦境的哥哥。她畢業後曾赴日任職，戰爭結束後經由哥哥陳棋炎介紹，嫁給哥哥雄中同班同學孫田池醫師。孫田池曾任高雄市立民生醫院副院長。



特別的是，有一位日據時期校友孫陳錦境，今年邁入百歲，孫陳錦境當年以第一名考進“高雄女學校”，是1943年第16屆畢業生。她的哥哥正是“行政院政務委員”陳時中的父親陳棋炎。陳時中今天也到場陪同。



高雄女中於1924年4月1日成立，原名為“高雄州立高雄高等女學校”（簡稱高雄女學校），與1922年成立的高雄中學並列日本時代高雄州的2大中等教育學府，目前也是高雄女子高中第一志願，培養許多優秀婦。今年是高雄女中創校100週年。



雄女針對百年校慶策劃多元活動，包括美展、路跑、大師講座及校慶典禮暨運動會等。透過系列活動，不僅回顧雄女輝煌歷史，更展望未來，盼望持續精進培育各領域優質人才，為台灣及高雄發展帶來新的創意與活力。



民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成、民進黨高雄市議員黃文益、湯詠瑜，還有爭取市長初選的前“勞動部長”許銘春等來參與活動。民進黨籍新科議員湯詠瑜也是雄女畢業。



校慶開幕致詞後，眾人一同寫祈願卡放進時空膠囊，相約30年後再打開。現場百歲人瑞校友孫陳錦境來切蛋糕，眾人齊喊“雄女生日快樂”，孫陳錦境耳聰目明，說了許多祝福語慶祝百年校慶。