陳其邁出席高雄女中百年校慶　女生搶合影

雄女學生要求跟高雄市長陳其邁合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）高雄女中1924年成立，今天舉辦百年校慶活動，民進黨籍高雄市長陳其邁也到場祝賀。陳其邁致詞提到是雄女家長、也分享就讀雄中經驗，與台下學生拉近關係，受到許多歡呼，離場前還被青春洋溢的女學生追著要簽名與合照，陳其邁全都來者不拒。



高雄女中於1924年4月1日成立，原名為“高雄州立高雄高等女學校”（簡稱高雄女學校），與1922年成立的高雄中學並列日據時代高雄州的2大中等教育學府。今年是高雄女中創校100周年。民進黨屏東縣長周春米、綠委黃捷等都是雄女校友。



民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成、民進黨高雄市議員黃文益、湯詠瑜，還有爭取市長初選的前“勞動部長”許銘春等來參與活動。新科議員湯詠瑜也是雄女畢業。“行政院政務委員”陳時中則是陪同姑姑、百歲校友孫陳錦境出席。



雄中畢業的陳其邁受訪時表示，以前念書時，雄女是不能進來的，大概衹有校慶開放，所以很羨慕之後有大露營，又有飲料日，他前幾天也特別來參加飲料日。他打趣說“感嘆我們當時是生不逢時，假如說再晚個幾年成為雄中的學生，那應該可以有更多的機會來雄女交流。”



媒體也追問唸書時有沒有來雄女站崗或交筆友？陳其邁笑說，以前雄中是和尚學校，沒有半個女生，不像現在雄中同學很幸福。以前探頭探腦有，但不得其門而入，不過現在是非常開放。他也分享“以前沒有LINE，所以就要寫信，但明明住的不遠，但寄信要一個禮拜。”



陳其邁上台致詞中時也提到，他身分也是雄女的家長，女兒也曾就讀雄女。日前參加雄女飲料日被學生問“學長，颱風天會不會放假？”“black pink什麼時候要不要來？”他都回覆“期待期待”，重點是學長這兩個字，感受非常溫暖。

