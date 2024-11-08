高雄女中百年校慶　學生表演秀創意

高雄女中舉行百年校慶慶祝活動，陣容龐大的雄女儀隊帶來專業的表演。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）1924年創立的高雄女中，今日舉辦百年校慶，學生穿著各式特色服裝搭配舞蹈表演，展現創意，連教職員、校友會也扮裝參與遊行。龐大陣容的高雄女中儀隊，也帶來專業的表演，讓人看的目不轉睛。



高雄女中於1924年4月1日創立，原名為“高雄州立高雄高等女學校”（簡稱高雄女學校），與1922年成立的高雄中學並列日據時代高雄州的2大中等教育學府。今年是創校百周年。民進黨籍屏東縣長周春米、綠委黃捷等都是雄女校友。



雄女今年校慶策劃多元系列活動，包括美展、路跑、大師講座及校慶典禮暨運動會等，透過系列活動，不僅回顧雄女輝煌歷史，更展望未來，盼持續精進培育各領域優質人才，為台灣及高雄發展帶來新的創意與活力。



校慶也安排雄女樂儀隊表演，雄女儀隊成立至今已有45年歷史，師承海軍儀隊精神，是一支強調品學兼優、內在美兼備的隊伍，演出充滿獨特女性力與美的風格，曾至日本大阪、東京進行海外表演，亦參與元旦升旗典禮、雙十慶典與職棒球賽開場演出。



由刀官、槍兵、橫幅及旗隊組成龐大陣容的高雄女中儀隊，演出剛中帶柔、時而活潑、時而俏皮，輔以變化豐富的隊形呈現出隊員間的默契，並在“整齊、柔和而有力道”中，結合俐落動作和家喻戶曉配樂，讓場邊觀眾看的目不轉睛。

