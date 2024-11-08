美智庫祭年薪9萬5美元　挖角台灣核能人才

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／美國近年積極控管碳排量，將終極目標設定於2050年實現淨零排放的國家願景，並擬於同年度將核電使用量提高至目前的3倍，勢必需要更多人才投入。具有美國官方背景的“愛達荷國家實驗室（INL）”，近日於台灣新竹清華大學工程與系統科學系與師生座談時開出年薪9萬5000元美元歡迎博士後人員赴美任職，不少學子躍躍欲試。



清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸8日在臉書表示，具有美國官方背景的“愛達荷國家實驗室”5日訪問台灣清華大學，向清大學生招手，不僅對博士後研究人員開出高薪，也歡迎大學部與碩士班學生在暑假赴美“有薪實習”。



葉宗洸說，對方非常歡迎台灣學生前往進行暑期實習，並將提供獎學金以解決學生的食宿問題。INL同時歡迎博士畢業生前往進行博士後研究，強調美國因應2050淨零目標打算擴增核電，目前對於核工人才的需求非常強烈。熱情邀請該系博士畢業生前往INL從事博後研究工作，並提供轉為正職研究員的管道。



葉宗洸提到，美國作法與台灣相反，美方將核能納入淨零排放的能源項目中，積極與其他國家合作，引流優秀人才赴美。民進黨政府的能源政策卻違反世界潮流，主張廢核，也不重視核能教育與相關科系發展，只會逼著台灣培養的優秀人才流向海外。



根據台媒報導，對於特朗普確定再度入主美國白宮，是否影響美國未來能源政策走向？葉宗洸認為，特朗普對氣候變遷始終抱持懷疑的態度，因此上次在任時，便揚言美國退出《巴黎協定》，這個任期必然有極大的機會會退出。



葉宗洸指出，特朗普既然對淨零碳排興趣缺缺，有極大可能不補助再生能源。在經濟策略上，特朗普偏重保護美國本土產業，希望企業自主發展，政府便不會再投入更多補助。很可能也不會再設定減碳目標，這樣對於美國化石燃料與發電業者來說，必然是利多的消息。



核電方面，葉宗洸提醒，包含奇異在內，美國不少大型核能企業均大量流失人才，現在美國已轉入發展小型模組反應器，而特朗普政府又可能以扶植美國本土核能企業為主，未來市場如何發展，值得觀察。