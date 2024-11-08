陸委會阻陸配任“立委”　黃珊珊砲轟

白委黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／台灣民眾黨不分區“立委”設“2年條款”，排名第15名的陸配李貞秀2026年有機會遞補成首位中國大陸籍“立委”，不過陸委會昨表示，任公職不能有“雙重國籍”。對此，民眾黨“立委”黃珊珊8日表示，前南投縣陸配議員史雪燕遞補成功，顯示並無違法。若“內政部”、陸委會有新的解釋，應該修法，“法律就是法律，不需要意識形態解釋。”



陸委會副主委兼發言人梁文傑昨指出，兩岸條例只保障參政權，就任公職要回到“國籍法”，“國籍法”規定擔任公職不能有雙重國籍。李貞秀則反擊，提出“中華民國憲法”不承認的“國家”國籍放棄證明，邏輯上就不合理，陸委會應先裁撤。



黃珊珊今日受訪時則說，這事要先回到法律面討論，兩岸人民關係條例針對大陸地區人民有特殊規定，很清楚的是，有位前南投縣議員遞補、就職、且任滿。她所指的，就是國民黨籍的史雪燕，曾於2019年遞補擔任南投縣議員，成為台灣首位陸配議員。



黃珊珊表示，曾經有公職宣誓就任，且任滿都沒有發生違法問題。若“內政部”、陸委會有新的解釋，就應提出修法，或把“兩岸人民關係條例”中特殊規定刪除，回到“國籍法”討論，否則如何解釋之前南投縣議員可就職？



黃珊珊再舉例，曾有陸配考公務員，因入籍沒有滿10年而未錄取，滿10年後再考就順利上榜且分發。難道陸委會認為這些任公職的陸配現在沒資格嗎？她呼籲，請陸委會跟“內政部”好好溝通，要修法就拿出法條，而不是用政治攻防、政治語言，“法律就是法律，不需要意識形態解釋”。