吳致中信心喊話　國際會全力防止台海震盪

台“外交部”政務次長吳致中致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月8日電（記者 方敬為）針對美國總統大選後的台海情勢，台“外交部”政務次長吳致中8日出席國際關係學會2024年會表示，地緣政治及國際關係變化的過程中，台灣興起已是趨勢，國際間對台灣角色扮演更為理解，各國共識台海不能發生戰爭，可以發現，包括法國、德國甚至連荷蘭都有軍艦巡航台海，當台灣的角色牽扯到全球利益時，國際間會全力防止台海區域動盪。



2024國際關係學會年會8日在台中召開，本次年會以“新國際政經秩序之重構：軍事、民主、經濟與科技的多重挑戰”為主題，安排專家學者與研究生發表論文，並辦理論壇講座交流。包括台中市長盧秀燕、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“外交部”政務次長吳致中等人受邀出席開幕式。



對於美國大選過後，對區域情勢及台海兩岸的影響，吳致中表示，隨著地緣政治及國際關係的變化，可以預見中美衝突的架構依舊，但因此造成台灣的興起，因為國際間越來越瞭解台灣在國際間所扮演重要的角色地位，尤其是晶片、半導體等國家戰略物資的生產技術，使得各國重視起台海問題。



吳致中認為，當前世界已有共識，也就是台海這個地方不能發生戰爭，否則不只國家利益會受到波及，甚至可能會引發第三次世界大戰，這是全球各國最不樂意看到的景象，因此許多西方國家都在用100%的力量防止台海有任何動盪。



吳致中指出，今年包括美國、日本、歐洲多國派出軍艦穿越台灣海峽，是值得觀察的指標，光是歐洲，今年派軍艦穿越台灣海峽的國家包括荷蘭、英國，法國、德國、土耳其等，相當可觀。其中法國幾乎是每年都會派軍艦來，德國是22年來第一次，荷蘭、土耳其的軍艦巡航台海也非常罕見。加上意大利的航空母艦也到日本訪問。



吳致中說，從歐美國家在台海的軍事動態來看，顯然台海周邊區域的安全已是關注焦點，這除了是基於軍事方面地緣政治平衡的舉措，一方面也與台灣的角色重要性有關，因為台灣可以生產世界上最重要的半導體物資，牽扯到全世界的利益。



吳致中提到，半導體龍頭台積電每年產值高達是1兆美元，台灣的GDP也才8000億美元，台積電所生產的半導體攸關世界利益穩定，而台積電的技術也不是隨便可以轉移出去的，因為其相當複雜，台積電的技術能在1平方公分的半導體裡面寫入100億億個開關，相關技術現在衹有台灣辦得到，美國英特爾（Intel）追不上，台灣在相關區位的前提下，自然會受到國際重視。